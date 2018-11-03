Беременная Собчак перещеголяла Волочкову, показав шпагат на глазах балерины
3 ноября 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак перещеголяла Анастасия Волочкову, продемонстрировав идеальную растяжку и шпагат на глазах балерины. Беременная вторым ребенком Собчак удивила зрителей на модном показе, а заметив среди гостей Анастасию, Ксения заявила: "Знаете, когда я вижу Анастасию Волочкову, я всегда сажусь на шпагат. Это рефлекс", и свободно села в шпагат, хотя была в платье.
За шпагат Ксения получила шквал аплодисментов. Слухи о беременности Собчак усиливаются. Настойчиво говорят, что она ждет второго ребенка. Беременный животик у Ксении виднеется уже даже в просторных платьях, - сообщает 7days.ru. В сети обсуждают пол второго ребенка телеведущей. Многие считают, что у Ксении и актера Максима Виторгана будет еще один сын.
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