Беременная Собчак перещеголяла Волочкову, показав шпагат на глазах балерины

Ксения Собчак перещеголяла Анастасия Волочкову, продемонстрировав идеальную растяжку и шпагат на глазах балерины. Беременная вторым ребенком Собчак удивила зрителей на модном показе, а заметив среди гостей Анастасию, Ксения заявила: "Знаете, когда я вижу Анастасию Волочкову, я всегда сажусь на шпагат. Это рефлекс", и свободно села в шпагат, хотя была в платье. В сети обсуждают предельно откровенное интервью Волочковой

За шпагат Ксения получила шквал аплодисментов. Слухи о беременности Собчак усиливаются. Настойчиво говорят, что она ждет второго ребенка. Беременный животик у Ксении виднеется уже даже в просторных платьях, - сообщает 7days.ru. В сети обсуждают пол второго ребенка телеведущей. Многие считают, что у Ксении и актера Максима Виторгана будет еще один сын.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tabriz Shakhidi (@itabriz)3 Ноя 2018 в 5:10 PDT