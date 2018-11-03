Стюардессе не понравилось поведение Игоря Николаева и его жены
3 ноября 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая сотрудница одной из российских авиакомпаний поделилась неприятными воспоминаниями от полетов со звездной парой - Игорем Николаевым и его супругой. Она считает, что у певца склочный характер.
Николаев в самолете вел себя довольно надменно, входил на борт последним и при этом очень старался, чтобы другие пассажиры видели, с кем им довелось лететь.
Во время небольшого рейса из Нижнего Новгорода ему был подан завтрак, который музыканта возмутил, так порция ему показалась маленькой. Николаев начал негодовать, поскольку специально не завтракал, а тут предложили так немного еды.
"Тут же подключилась его жена и начала строить из себя фифу. Неприятные люди, ведут себя как с рабами", - заявила бортпроводница "Ридусу".
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