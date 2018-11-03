//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста

3 ноября 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста
Фото: Instagram

Рядом с Пугачевой не становился звездой только ленивый. Петь начинали все, даже танцоры и стилисты. Теперь очередь и звездного дизайнера Алишера, который снял клип с Аллой Борисовной в главное роли.

«Спасибо, Алишер, за клевый клип, за фото и безбашенное общение с ребятами», - написала звезда в своем Instagram.

В песне, конечно, есть смысл, что по нынешним временам уже не плохо, но вот сам клип получился средненьким, и если бы не участие Аллы Борисовны, то остался бы совершенно незамеченным ни для музыкального сообщества, ни для зрителей.

«Я хотел сделать клип скромнее, но Алла Борисовна порекомендовала добавить несколько крупных планов. Алла там очень красивая. Я думал, что понадобится какая-то глянцевая обработка, но в итоге там все настоящее», - цитирует Алишера издание "СПИД-Инфо". Вряд ли можно назвать «настоящими» тонны грима на лице Примадонны, из-за которого она выглядит как восковая кукла.

Но поклонники рады любому появлению в Сети своего кумира и готовы засыпать ее комплиментами: «Алла Борисовна как всегда превосходна, а в этой компании и бесшабашно клёвая!», «Даже не говоря ни слова вы все равно король положения! Это неимоверный талант! Спасибо всем за прекрасно проделанную работу! И Алла Борисовна, как и всякий раз, не сыграла, а пережила эту песню».

Но был и те, кто написал, что времена Примадонны уже прошли. «Алла великолепна. Но всё её гениальное и неповторимое творчество осталось в прошлом, а в настоящем и будущем это только массовка», «Почему-то жалко Аллу. Зачем ей это?», - задали вопрос пользователи в комментариях.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Шоу-бизнес

Алсу удивила зрителей, исполнив хиты русского рока

Алсу удивила зрителей, исполнив хиты русского рока

Российская певица, актриса и телеведущая Алсу по праву считается одной из самых женственных представительниц отечественной эстрады. И эта хрупкая барышня удивила, спев хиты русского рока.

//В мире

Госдума: санкции против Украины являются вынужденной мерой

Госдума: санкции против Украины являются вынужденной мерой

В пятницу член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сделал важное заявление. Политик назвал введение санкций против ряда физических и юридических лиц Украины вынужденной мерой.

//В мире

В УПЦ МП прокомментировали заявление о "прекращении существования"

В УПЦ МП прокомментировали заявление о "прекращении существования"

В УПЦ МП прокомментировали заявление представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова, сказавшего, что «с канонической точки зрения УПЦ МП больше не существует».

//Новости СМИ2

//Новости RedTram

//В мире

Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы

Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы

Постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась на организацию с критикой в ответ на принятую резолюцию, призывающую США снять с Кубы торгово-экономическое эмбарго, действующее уже много лет.

//В мире

Опубликованы кадры испытаний украинских ЗРК

Опубликованы кадры испытаний украинских ЗРК

Украинские военнослужащие обнародовали кадры с учебных стрельб, проходящих в эти дни на полигоне Ягорлык в Херсонской области. В ходе учений были испытаны зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Спорт

Карен Хачанов: Рад что в этом году мы сделали правильный календарь

Карен Хачанов: Рад что в этом году мы сделали правильный календарь

Сегодня в парижском спортивном комплексе Берси российский теннисист Карен Хачанов со счётом 6:1, 6:2. обыграл Александра Зверева, занимающего 5 место по рейтингу АТР и вышел в полуфинал соревнований серии masters, после чего ответил на вопросы АН.

//Наука

Ученые доказали опасность гаджетов для детской психики

Ученые доказали опасность гаджетов для детской психики

Исследование, проведенное американскими учеными, подтвердило наличие прямой зависимости между временем, которое ребенок проводит за различными гаджетами, и развитием у него психических проблем.

//Шоу-бизнес

Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста

Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста

Рядом с Пугачевой не становился звездой только ленивый. Петь начинали все, даже танцоры и стилисты. Теперь очередь и звездного дизайнера Алишера, который снял клип с Аллой Борисовной в главное роли

//В мире

В Италии скончался самый старый заключенный-мафиози

В Италии скончался самый старый заключенный-мафиози

В больнице города Парма на 92-м году жизни скончался один из самых кровавых преступных главарей Калабрии – Франческо Барбаро. Этот преступный авторитет был самым старым заключенным Италии.

//Авто

Госрегулирования цен на бензин не будет, заявили в правительстве

Госрегулирования цен на бензин не будет, заявили в правительстве

На данный момент в России невозможно ввести государственное регулирование цен на бензин, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс в правительстве РФ.

//Общество

Как распознать анемию?

Как распознать анемию?

Анемия, или, как ее еще называют, малокровие, чаще всего проявляется в пониженном содержании гемоглобина в крови. Все это способствует появлению синяков под глазами, вечной сонливости и одышки.

//Новости партнеров

//В мире

Самолет-разведчик ВВС США заметили у российских границ

Самолет-разведчик ВВС США заметили у российских границ

Самолет-разведчик ВВС США был накануне замечен вблизи российской границы. Курсируя близ границ Калининградской области, самолет находился в воздушном пространстве Польши во время разведки.

//Наука

Ученые нашли рецепт идеально приготовленного кофе

Ученые нашли рецепт идеально приготовленного кофе

Кофе насыщает клетки организма кислородом, помогает их восстановлению и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, выяснили ученые из Университета Джефферсона в Филадельфии, США.

//Общество

Эксперт объяснил, что привело к дефициту дизеля

Эксперт объяснил, что привело к дефициту дизеля

Острый дефицит дизельного топлива замечен в 40% регионов России, сообщил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

//Общество

В сети опубликовали кадры ДТП в Тюмени

В сети опубликовали кадры ДТП в Тюмени

В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, контролирующей движение на перекрестке улиц Герцена и Мориса Тореза в Тюмени, где накануне произошло ДТП – автомобиль сбил пешеходов на тротуаре.

//Наука

Ученый раскрыл, как мы будем жить в условиях глобального потепления

Ученый раскрыл, как мы будем жить в условиях глобального потепления

Глобальное потепление принесет жителям России много новых забот, однако смещение границ вечной мерзлоты на север не приведет к катастрофическим последствиям, считает российский ученый.

//В мире

Порошенко и Варфоломей договорились о сотрудничестве

Порошенко и Варфоломей договорились о сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с официальным визитом в Стамбуле, подписал сегодня соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

//Наука

Ученые рассказали, какую опасность представляет соль для нервной системы

Ученые рассказали, какую опасность представляет соль для нервной системы

Ученые из Йельского университета в США выяснили, что повышенное количество соли в рационе представляет опасность для центральной нервной системы, поскольку приводит к развитию рассеянного склероза.

//В мире

В сети посмеялись над украинским дроном-камикадзе

В сети посмеялись над украинским дроном-камикадзе

Представители украинской оборонной промышленности опубликовали кадры испытаний «беспилотника-камикадзе». Пользователи сети весьма скептически оценили возможности новинки «Укроборонпрома».

//Новости СМИ2

//В мире

Эксперт: Россия уже привыкла к британским угрозам

Эксперт: Россия уже привыкла к британским угрозам

Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил о желании вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах. Он заявил это вечером 31 октября во время выступления в исследовательском институте.

//Общество

Клинцевич высказался об ответственности за опасные селфи

Клинцевич высказался об ответственности за опасные селфи

С любителями селфи, которые создают угрозу здоровью и жизни как самого фотографирующегося, так и окружающих, необходимо бороться с помощью воспитательной работы, считает сенатор Франц Клинцевич.

//Общество

Заслуженный учитель: Зарплаты педагогов выросли вместе с нагрузкой

Заслуженный учитель: Зарплаты педагогов выросли вместе с нагрузкой

Учителя в московских школах получают в среднем 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов.

//Общество

Шеф-повар рассказал депутату, как разнообразить «министерскую диету»

Шеф-повар рассказал депутату, как разнообразить «министерскую диету»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, пытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Бондаренко начал эксперимент 24 октября и уже стал жаловаться на однообразное меню. Его рацион состоит из яичницы, супа на куриных костях, тушеных овощей, карамельки и яблока.

//Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Самарской области

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Самарской области

В Самарской области во время пожара, произошедшего ночью в частном доме, погибли трое детей в возрасте от 2,5 до 8 лет. По этому факту начата доследственная проверка, сообщил региональный СУСК.

//Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП в Краснодарском крае

Опубликовано видео с места ДТП в Краснодарском крае

Опубликованы первые кадры с места дорожно-транспортного инцидента, произошедшего сегодня утром в Краснодарском крае. Грузовик выехал на переезд и столкнулся с приближавшимся пассажирским поездом.

//Новости Redtram

//Общество

В Госдуме прокомментировали заявление депутата об отмене пенсий

В Госдуме прокомментировали заявление депутата об отмене пенсий

В Госдуме прокомментировали заявление депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского об отмене пенсий и упразднении ПФР, отметив, что сказать такое мог только безответственный человек.

//Шоу-бизнес

Знаменитости как дети, или самый забавный костюм звезд на Хэллоуин - 2018

Знаменитости как дети, или самый забавный костюм звезд на Хэллоуин - 2018

Мировые знаменитости, отмечая Хэллоуин, стараются показать себя во всей красе и перещеголять друг друга смелыми и креативными нарядами. Можно выбрать любой образ и быть самым забавным или ужасным.

//В мире

На Украине объявили траур из-за "зверства" Петра Первого

На Украине объявили траур из-за "зверства" Петра Первого

Вчера, 2 ноября, на территории Украины был объявлен траур. Поводом для скорби стали события 1708 года, когда по приказу Петра Первого был сожжен город Батурин – резиденция гетмана Мазепы.

//Происшествия

В Индонезии в ходе поисков рухнувшего самолета погиб водолаз

В Индонезии в ходе поисков рухнувшего самолета погиб водолаз

Во время проведения подводной поисковой операции на месте крушения самолета индонезийских авиалиний погиб водолаз. Сообщается, что причиной смерти опытного спасателя стала декомпрессия.

//Экономика

Санкции ЕС толкают Россию в объятия Китая, считает Саркози

Санкции ЕС толкают Россию в объятия Китая, считает Саркози

Антироссийские санкции привели к неожиданному эффекту, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. Из-за них Россия отдаляется от Европы и идет на активное сближение с Китаем, считает он.

//Происшествия

В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Сегодня рано утром в Краснодарском крае на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

//В мире

Политолог назвал анекдотической реакцию ЕС на санкции РФ против Киева

Политолог назвал анекдотической реакцию ЕС на санкции РФ против Киева

Политолог Олег Матвейчев прокомментировал позицию ЕС, назвавшего необоснованными ответные экономические меры России в отношении определенного круга украинских физических и юридических лиц.

//В мире

Трамп признался, что быть его женой "не так уж легко"

Трамп признался, что быть его женой "не так уж легко"

Президент США Дональд Трамп, выступая накануне перед своими сторонниками в штате Западная Виргиния, высказался о себе на редкость самокритично и признал, что его супруге нелегко в браке с ним.

//Наука

Десятки древних озер обнаружены на Марсе

Десятки древних озер обнаружены на Марсе

Американские исследователи обнаружили десятки древних озер на поверхности Марса. Они расположены вдоль дренажных систем на окраине самого большого и старого ударного кратера Красной планеты.

//Общество

Рогозин: Отверстие в обшивке корабля "Союза" могли сделать на Байконуре

Рогозин: Отверстие в обшивке корабля "Союза" могли сделать на Байконуре

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин высказл мнение, что отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на Байконуре. В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха.

//Авто

В Москве неисправная видеокамера оштрафовала тысячи автомобилистов

В Москве неисправная видеокамера оштрафовала тысячи автомобилистов

Все больше московских автомобилистов высказывают свое возмущение в соцсетях. Дело в том, что в Коломенском проезде висит неисправная видеокамера, которая выписывает штрафы как и кому попало.

//Общество

Три беременные сестры стали популярны в сети

Три беременные сестры стали популярны в сети

Три родные сестры Чика Окафор, Онека Уфере и Огечи Бабалола - уроженки Нигерии - забеременили чуть ли ни одновременно. 26-летняя Огечи и 27-летняя Чика носят под сердцем сыновей, 30-летняя Онека ждет близнецов.

//В мире

Турция и США взаимно отменяют санкции‍

Турция и США взаимно отменяют санкции‍

Власти Турции в пятницу отменили санкции против министра юстиции США Джеффа Сешнса и американского министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Америка последовала их примеру.

//Общество

Дружба чихуахуа и слепого шарпея тронула пользователей сети

Дружба чихуахуа и слепого шарпея тронула пользователей сети

Дружба чихуахуа и слепого шарпея тронула пользователей сети. Чихуахуа по кличке Джимми и шарпей по прозвищу Стиви были подобраны на улице. В приюте они живут уже месяц.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе банда «черных риелторов» в Тверской области, землетрясение на Камчатке, убийство в день Хэллоуина в Новосибирске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Авто

ЦОДД предупреждает: в Москве 4 и 7 ноября будет ограничено дорожное движение

ЦОДД предупреждает: в Москве 4 и 7 ноября будет ограничено дорожное движение

Движение автотранспорта будет перекрыто на нескольких московских улицах 4 и 7 ноября в связи с проведением митингов и демонстраций. Об этом предупреждает москвичей и гостей столицы ЦОДД.

//Общество

Лихопой Илья: "Разные социальные сети дают свой результат"

Лихопой Илья: "Разные социальные сети дают свой результат"

Лихопой Илья - автор Telegram канала о SMM Инстаграмотность (30к), руководитель SMM-агентства IL Agency. Агентство занимается продвижением личных и коммерческих брендов в соц.сетях, преимущественно специализируется на Instagram, также занимаются созданием чат-ботов.

//Спорт

Алина Загитова стала первой в короткой программе на Гран-при в Финляндии

Алина Загитова стала первой в короткой программе на Гран-при в Финляндии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова открыла выступления в серии Гран-при в Финляндии. 16-летняя Загитова допустила ошибки, но у нее первый результат - 68,90 балла.

//В мире

В Японии бесследно исчез один из островов

В Японии бесследно исчез один из островов

Расположенный недалеко от Курильской гряды небольшой японский остров Эсанбэ Ханакита Кодзима бесследно исчез с горизонта. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает новостной канал ChannelNewsAsia.

//Расследования

Сестра изнасилованной в Уфе сотрудницы полиции рассказала о её характере

Сестра изнасилованной в Уфе сотрудницы полиции рассказала о её характере

Сестра 23-летней девушки-сотрудницы полиции в Уфе, над которой на работе надругались начальники, рассказала о ее характере: "Весёлая, непредсказуемая, человек искусства". Молодого человека у неё нет.

//Общество

Похититель в Крыму подменял дорогие телефоны в салонах связи на дешевые аналоги

Похититель в Крыму подменял дорогие телефоны в салонах связи на дешевые аналоги

В Крыму задержали жителя Новосибирской области, который подменял в магазинах Крыма дорогие мобильные телефоны на дешевые аналоги.

//Происшествия

В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов на тротуаре

В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов на тротуаре

В Тюмени водитель легкового автомобиля сбил семерых пешеходов, находившихся на тротуаре. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госавтоинспекции России.

//В мире

Украинский журналист считает Меркель предателем из-за улыбки Путину

Украинский журналист считает Меркель предателем из-за улыбки Путину

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает канцлера Германии Ангелу Меркель "предателем Украины". Украинского журналиста возмутило рукопожатие Мекрель с президентом России и улыбка в его адрес.

//Общество

Полиция изучает видео, как владелица Bentley устроила "разборку" в сети

Полиция изучает видео, как владелица Bentley устроила "разборку" в сети

В Краснодарском крае полиция изучает видео, на котором автоледи грубо ругается на людей, выложивших в интернете ролик о том, как она паркует свой автомобиль Bentley на пешеходном переходе.

//Экономика

Большая часть россиян довольна своей зарплатой?

Большая часть россиян довольна своей зарплатой?

Около 73% россиян, в целом, удовлетворены своей работой, при этом свою зарплату считают достойной 58%. Об этом свидетельствуют данные опроса граждан РФ исследовательского холдинга "Ромир".

//Общество

В Петрозаводске пропала 15-летняя девочка Дарья Карпова

В Петрозаводске пропала 15-летняя девочка Дарья Карпова

В Петрозаводске пропала 15-летняя девочка Дарья Карпова. Школьница 26 октября ушла из дома в гости к подругам и до настоящего времени не вернулась. Приметы подростка: на вид девочке 15 лет.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры