Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста

Рядом с Пугачевой не становился звездой только ленивый. Петь начинали все, даже танцоры и стилисты. Теперь очередь и звездного дизайнера Алишера, который снял клип с Аллой Борисовной в главное роли.

«Спасибо, Алишер, за клевый клип, за фото и безбашенное общение с ребятами», - написала звезда в своем Instagram.

В песне, конечно, есть смысл, что по нынешним временам уже не плохо, но вот сам клип получился средненьким, и если бы не участие Аллы Борисовны, то остался бы совершенно незамеченным ни для музыкального сообщества, ни для зрителей.

«Я хотел сделать клип скромнее, но Алла Борисовна порекомендовала добавить несколько крупных планов. Алла там очень красивая. Я думал, что понадобится какая-то глянцевая обработка, но в итоге там все настоящее», - цитирует Алишера издание "СПИД-Инфо". Вряд ли можно назвать «настоящими» тонны грима на лице Примадонны, из-за которого она выглядит как восковая кукла.

Но поклонники рады любому появлению в Сети своего кумира и готовы засыпать ее комплиментами: «Алла Борисовна как всегда превосходна, а в этой компании и бесшабашно клёвая!», «Даже не говоря ни слова вы все равно король положения! Это неимоверный талант! Спасибо всем за прекрасно проделанную работу! И Алла Борисовна, как и всякий раз, не сыграла, а пережила эту песню».

Но был и те, кто написал, что времена Примадонны уже прошли. «Алла великолепна. Но всё её гениальное и неповторимое творчество осталось в прошлом, а в настоящем и будущем это только массовка», «Почему-то жалко Аллу. Зачем ей это?», - задали вопрос пользователи в комментариях.