Данила Козловский вновь теряет статус холостяка?
2 ноября 2018, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]
Российский актер театра и кино, любимец женщин Данила Козловский снова женится. Избранницей заслуженного артиста России в этот раз стала известная модель и актриса Ольга Зуева.
Данила Козловский сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге Зуевой. По прошествии нескольких лет отношений на изящной ручке Зуевой засверкало помолвочное кольцо.
Поклонники пары заметили на безымянном пальце российской и американской актрисы роскошное, по их мнению, колечко и наперебой бросились поздравлять молодых с предстоящей свадьбой.
Слухи о том, что пара, роман которой ни для кого не секрет, вот-вот узаконит свои отношения, появились еще летом этого года, однако "подтверждение" этому появилось лишь сейчас.
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