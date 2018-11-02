Данила Козловский вновь теряет статус холостяка?

Российский актер театра и кино, любимец женщин Данила Козловский снова женится. Избранницей заслуженного артиста России в этот раз стала известная модель и актриса Ольга Зуева.

Данила Козловский сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге Зуевой. По прошествии нескольких лет отношений на изящной ручке Зуевой засверкало помолвочное кольцо.

Поклонники пары заметили на безымянном пальце российской и американской актрисы роскошное, по их мнению, колечко и наперебой бросились поздравлять молодых с предстоящей свадьбой.

Слухи о том, что пара, роман которой ни для кого не секрет, вот-вот узаконит свои отношения, появились еще летом этого года, однако "подтверждение" этому появилось лишь сейчас.