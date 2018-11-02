ЧП на шоу "Танцы", одна из участниц получила травму и покидает проект
2 ноября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
ЧП случилось на рядовой репетиции проекта «Танцы». Одна из конкурсанток - 17-летняя Лера Юдина из Челябинска в отчаяние , она получила серьезную травму и больше не сможет выступать в этом сезоне.
Юная участница по праву считалась фавориткой шоу. Ей удалось поразить членов жюри во время отборочного тура, а Егор Дружинин возлагал на нее большие надежды. Однако сейчас Лера сильно расстроена, она совсем не ожидала, что нелепая случайность может помешать ей идти к заветной мечте.
Как пишет издание «СПИД-Инфо», во врем репетиции Лера почувствовала резкую боль в боку. Девушка даже не почувствовала момента, когда именно она получила травму. Врачи «Скорой помощи», которых срочно вызвали в зал поставили неутешительный диагноз - трещина и смещение 10-го ребра. В таком состоянии танцовщица не может выходить на сцену, и ей придется покинуть проект.
Жаль, но «Танцы» для Леры закончились, так и не успев начаться, и теперь она сможет увидеть их только на экранах телевизоров.
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