ЧП случилось на рядовой репетиции проекта «Танцы». Одна из конкурсанток - 17-летняя Лера Юдина из Челябинска в отчаяние , она получила серьезную травму и больше не сможет выступать в этом сезоне.

Юная участница по праву считалась фавориткой шоу. Ей удалось поразить членов жюри во время отборочного тура, а Егор Дружинин возлагал на нее большие надежды. Однако сейчас Лера сильно расстроена, она совсем не ожидала, что нелепая случайность может помешать ей идти к заветной мечте.

Как пишет издание «СПИД-Инфо», во врем репетиции Лера почувствовала резкую боль в боку. Девушка даже не почувствовала момента, когда именно она получила травму. Врачи «Скорой помощи», которых срочно вызвали в зал поставили неутешительный диагноз - трещина и смещение 10-го ребра. В таком состоянии танцовщица не может выходить на сцену, и ей придется покинуть проект.

Жаль, но «Танцы» для Леры закончились, так и не успев начаться, и теперь она сможет увидеть их только на экранах телевизоров.