Актер Владимир Вдовиченков опубликовал редкое семейное фото

Актерская пара Владимир Вдовиченков и Елена Лядова крайне редко показывают фотографии вдвоем. Чаще их можно увидеть на обложках журналов. Вдовиченков решил побаловать своих поклонников и опубликовал семейное фото. "Балдеем" - подписал селфи актер.

Поклонники обратили внимание, как молодо и свежо выглядит без косметики и макияжа супруга звезды "Бригады" актриса Елена Лядова: "Володя! Жена у вас красавица, берегите её. Счастья вам!!!".

Подписчики обсуждают внешность самого Вдовиченкова - как ему лучше - с бородой или бритому, без щетины.

36-летняя Лядова и 47-летний Вдовиченков поженились три года назад тайно. Они вообще не афишируют личную жизнь. До Елены Владимир жил с актрисой Ольгой Филипповой, они родили дочь Веронику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VdovichenkovVladimir (@vdovichenkovvladimir)31 Окт 2018 в 8:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Lyadova (@lyadovalena)24 Авг 2018 в 7:41 PDT

Актриса Елена Лядова снимается в фильмах, которые получают награды на международных кинофестивалях. Так она получила "Святого Георгия" за работу в фильме Андрея Прошкина "Орлеан".