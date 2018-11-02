Актер Владимир Вдовиченков опубликовал редкое семейное фото
2 ноября 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Актерская пара Владимир Вдовиченков и Елена Лядова крайне редко показывают фотографии вдвоем. Чаще их можно увидеть на обложках журналов. Вдовиченков решил побаловать своих поклонников и опубликовал семейное фото. "Балдеем" - подписал селфи актер.
Поклонники обратили внимание, как молодо и свежо выглядит без косметики и макияжа супруга звезды "Бригады" актриса Елена Лядова: "Володя! Жена у вас красавица, берегите её. Счастья вам!!!".
Подписчики обсуждают внешность самого Вдовиченкова - как ему лучше - с бородой или бритому, без щетины.
36-летняя Лядова и 47-летний Вдовиченков поженились три года назад тайно. Они вообще не афишируют личную жизнь. До Елены Владимир жил с актрисой Ольгой Филипповой, они родили дочь Веронику.
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Актриса Елена Лядова снимается в фильмах, которые получают награды на международных кинофестивалях. Так она получила "Святого Георгия" за работу в фильме Андрея Прошкина "Орлеан".
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