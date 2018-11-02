В сети обсуждают предельно откровенное интервью Волочковой

В сети обсуждают интервью Анастасии Волочковой, которое балерина дала телеведущему Борису Корчевникову. Артистка открыто рассказала миллионам телезрителей о своей маме, любимых мужчинах, о карьере.

Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"

"Анастасия здравствуйте! После программы "судьба человека" я узнала о Вас много нового. Вы сильная и позитивная! Забейте на злые завистливые языки", - пишут Волочковой в Инстаграм. (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Анастасия рассказала, как мечтала стать балериной. И ей пришлось трудиться и трудиться, чтобы ее приняли в балетное училище имени Вагановой. Артистка счастлива, что была приглашена в Мариинский театр, а потом из Санкт-Петербурга переехала в Москву и танцевала в Большом театре.

Мама Насти Тамара Владимировна воспитывала дочь строго. Ей исполнилось 19, а мама не разрешала пойти в ресторан. Тамара Волочкова учила Настю - сначала карьера. По словам Анастасии, мама разрушала все ее отношения с мужчинами. Только сейчас Анастасия ставит матери заслон, не пускает ее в свою личную жизнь.

Анастасия не впервые признается, что самой большой любовью в ее жизни был Сулейман Керимов. Он красиво ухаживал, делал щедрые подарки. Керимов был женат. Но сделал балерине предложение стать его второй женой. Мама категорически не хотела принимать такого зятя. Тамара Владимировна вмешивалась в их отношения, уговаривала дочь расстаться с этим мужчиной. Говорят, капля камень точит. Анастасия и Сулейман расстались. Но продолжает любить этого человека.

Возвращаясь с гастролей, Волочкова в самолете познакомилась с юристом Игорем Вдовиным. У него в тот момент была семья, трое детей. Но Настя и Игорь стали встречаться. Их свадьба 07.07.07 стала "свадьбой года". Анастасия сделала такую свадьбу, о которой мечтала. Она поменяла несколько шикарных свадебных платье. Волочкова родила от Вдовина дочь. Ариадна - единственный ребенок артистки. Но мама настраивала Анастасию и против этого мужчины. Пара распалась.

А недавно на день рождения Ариши Игорь и Анастасия были вместе.

"Посмотрела эту передачу и была в шоке за Настину маму. Как можно так относиться к своей дочери? Оказывается маме все Настины мужчины - не такие (Это мама так решила) и еще Мама захотела,чтобы Настя ей платила процент с каждого выступления. Люди, я в шоке: мама решила, раз она водила за ручку на балет с 5 лет, так за это надо ей платить!!! И сегодня после передачи я на Настю посмотрела другими глазами действительно как же ей тяжело и одиноко, если самые близкие так поступают с ней", "Мы все родом из детства, Анастасия. В той или иной степени нас изуродовали родители. Повезло тем, кого родители поддержали" - жалеют Анастасию поклонники (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).