Наташа Королева нашла в своей квартире "незваного гостя с Хеллоуина"
2 ноября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Наташа Королева минувшей ночью обнаружила в своей квартире "незваного гостя с Хеллоуина". Артистка невероятно испугалась, увидев на кафельном полу живое существо.
Оказалось, что в квартиру Королевой проникла летучая мышь. Наташа отметила, что они с мужем живут в этом месте уже более десяти лет, но до этого их никогда не посещали такие необычные гости. Артистка пошутила, что летучая мышь возвращалась с празднования Хеллоуина и перепутала дорогу, передает "7 Дней".
Поймал мышь супруг певицы Сергей Глушко, который не растерялся в нестандартной ситуации, взял ее в руки и выпустил в окно.
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