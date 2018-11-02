Известная российская певица Наташа Королева минувшей ночью обнаружила в своей квартире "незваного гостя с Хеллоуина". Артистка невероятно испугалась, увидев на кафельном полу живое существо.

Оказалось, что в квартиру Королевой проникла летучая мышь. Наташа отметила, что они с мужем живут в этом месте уже более десяти лет, но до этого их никогда не посещали такие необычные гости. Артистка пошутила, что летучая мышь возвращалась с празднования Хеллоуина и перепутала дорогу, передает "7 Дней".

Поймал мышь супруг певицы Сергей Глушко, который не растерялся в нестандартной ситуации, взял ее в руки и выпустил в окно.