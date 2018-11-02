Барановская в дерзком образе произвела фурор на модном шоу
2 ноября 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Многодетная мама и популярная телеведущая Юлия Барановская предстала перед публикой в новом, дерзком и эффектном образе на модном телевизионном шоу. Публика оценила выбор стилистов.
Поклонники считают, что светской львице идут яркие и эффектные наряды. Более того, фигура многодетной мамы Юлии Барановской позволяет ей экспериментировать с образами. Поэтому выбор стилистов, одевших Юлию в брючный костюм алого цвета и дополнивших наряд лаконичными черными туфлями-лодочками, был оценен положительно.
Ранее бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина рассказала, что могла бы уже несколько раз сыграть свадьбу, но не торопится с принятием такого важного решения. По словам Юлии, она мечтает встретить «того единственного, с которым могла бы отправиться под венец».
А пока что Юлия гордится достижениями своих трех детей от Аршавина – Артема, Яны и Арсения, пишет «Телепрограмма».
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