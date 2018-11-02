Юлианна Караулова купила квартиру в центре Москвы, на которую копила 15 лет

Популярная российская певица Юлианна Караулова похвасталась дорогим приобретением. Тридцатилетняя артистка купила квартиру в центре Москвы, на которую копила в течение пятнадцати лет.

Юлианна рассказала, что начала работать с подросткового возраста, чтобы к тридацати годам сделать себе такой подарок. На днях певица начала в своем новом жилище ремонт. Она попросила совета у подписчиков, которые прошли через этот непростой процесс и сообщила, что уже нашла дизайнера и строителей.

Караулова опубликовала снимок из новой квартиры. Пока артистка фотографируется на фоне голых стен, однако совсем скоро жилье станет красивым и уютным.