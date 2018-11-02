Дмитрий Маликов выложил снимок в окружении длинноногих красоток
2 ноября 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Маликов, в этом году ставший отцом во второй раз, продолжает активную творческую деятельность и с юмором делится подробностями закулисной жизни со своими поклонниками.
К примеру, на днях артист побывал в Казани и Нижнем Новгороде с выступлениями. В своем инстаграме Дмитрий опубликовал снимок, вызвавший бурную реакцию поклонников. На фотографии Маликов стоит в окружении десяти прекрасных юных девушек – участниц конкурса красоты. «Неплохо устроился», - подписан снимок.
Кроме того, артист поблагодарил своих зрителей: «Казань, Нижний Новгород – это было феерично! Я вас люблю!». Поклонники оценили окружающий артиста «цветник», а те, кто присутствовал на выступлениях артиста, поделились своими впечатлениями: «Концерт прошел на ура!», пишет «Телепрограмма».
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