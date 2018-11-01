Воля опубликовал романтичное фото с Ляйсан Утяшевой
1 ноября 2018, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
Павел Воля признался в любви своей жене, гимнастке Ляйсан Утяшевой. Он это сделал в стихах, опубликовав при этом в Instagram нежную фотографию с Ляйсан. Сейчас шоумен ездит с гастролями по Краснодарскому краю.
Вероятно, Павел очень скучает по жене и своим детям. "Смотрим в небо мы с пираткой, где свистают всех наверх, смотрим в небо с моей сладкой, и я слышу ее смех. Вижу, наш корабль волны бьют тихонько о причал. На гастролях, мыслей полный, Морган что-то заскучал. Но денек, и Морган дома, с кладом, с картой и детьми. Как сказать мне по-другому? Я люблю вас, черт возьми!", - написал Воля.
"Очень тепло и правильно. Действительно по мужски". "Вы супер пара", - отмечают поклонники.
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