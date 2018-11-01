Басков и Лопырева расстались, а Виктория ждет ребенка?

Телеведущая, одна из первых российских красавиц Виктория Лопырева опубликовала в соцсети видео, и в сети появились версии о беременности девушки. О своих избранниках сама Виктория ничего не афишировала.

Видео, на котором она в свободным платье, и замечен намечающийся животик, она удалила. По слухам, Лопырева ждет первенца от миллионера, сейчас уже девушка на пятом месяце.

А общественность ждала свадьбу, о которой объявляли певец Николай Басков и глава Чечни Рамзан Кадыров. После того, как Кадыров даже дату свадьбы называл. Но пара торжество перенесла. А потом как-то забылось.

И вот после того, как Лопырева случайно "засветила" беременность, Басков признался, что они с Викой расстались в начале этого года, но сохранили дружеские отношения. Артист давно не встречался с подругой и только по слухам знает, что в жизни Вики грядут большие изменения. "Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею", — цитирует Баскова "Комсомольская правда". Знакомые Лопыревой рассказали, что ее новая любовь - миллионер. Виктория пока не раскрывает имя избранника. Мужчина делает ей подарки, девушка летает частным самолетом.

Фото в ее Инстаграм - старые.