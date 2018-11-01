В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
1 ноября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают фото певицы Маши Распутиной в бикини. Судя по фото, артистка сильно похудела, хотя стройной Распутина была всегда. Пляжное фото, опубликованное в Инстаграм Распутиной, заставило ее подписчиков задуматься, настоящая Маша на фото в купальнике в горошек, или фото отретушировано и фотошоп сделали некачественно.
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Новое фото Распутиной на фоне моря сравнивают с более ранним.
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Летом звезда шоу-бизнеса выкладывала фото в розовом купальнике, и оно таких вопросов не вызвало.
"Полистайте, где она в розовом купальнике, вот это Распутина настоящая, а не этот фотошоп", "на этом фото даже пупка нет, заретуширован сильно", - говорят хейтеры про фото Распутиной в "гороховом бикини".
Но поклонников 53-летней певицы не ничего не смутило. "Красавица", "Шикарная", "Несравненная", - пишут ей комплименты.
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