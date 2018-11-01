Ксения Бородина вспомнила школьные годы
1 ноября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Бородина продолжает делиться со своими подписчиками в социальных сетях подробностями своей звездной жизни. На сей раз Ксюша ударилась в воспоминания, глядя на своих дочерей.
На своей страничке в Instagram бородина опубликовала снимок длинноволосой Маруси, посетовав, что за такой роскошной шевелюрой сложно ухаживать, особенно на отдыхе.
Глядя на дочь, телеведущая вспомнила себя в ее возрасте и поделилась историей из младшей школы. Во втором классе учительница своеобразно наказала Бородину за жвачку.
"Я жевала жвачку на уроке. Учитель, увидев это, велела выплюнуть. Я послушно это сделала, после чего она мне жвачку в волосы влепила. Пришлось отрезать", - рассказала Ксения.
Сейчас вспоминать этот момент ей даже смешно, однако в то время для маленькой девочки это стало настоящей трагедией. Но "волосы - не зубы, отросли быстро", подытожила Бородина.
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