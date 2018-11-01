Легенда фитнеса Мэнди Блэнк найдена мертвой в своем доме

Мэнди Блэнк, прославившаяся благодаря фитнесу, и ставшая кумиром многих женщин, найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезде фитнеса было 42 года. В бессознательном состоянии женщину обнаружила в ванной комнате ее домработница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? MANDY BLANK ???? (@therealmandyblank)11 Окт 2018 в 7:40 PDT

Горничная вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть Мэнди. Полицейские проверили весь дом Мэнди, но не обнаружили ничего подозрительного, - сообщает teleprogramma.pro. На данный момент причина смерти звезды фитнеса остается неизвестной. У Мэнди Блэнк никаких заболеваний не было.

Будет проведено вскрытие и сделана медицинская экспертиза. Поклонники и друзья шокированы скоропостижной смертью Мэнди. Они оплакивают утрату и выражают соболезнования родным и близким женщины, сообщает TMZ.