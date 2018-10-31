Ксения Собчак нечаянно показала лицо сына Платона
31 октября 2018, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]
Сынишка Ксении Собчак и Максима Виторгана скоро отметит свой второй день рождения, но лица ребенка мама пока не показывала широкой публике, но в одном из последних видео Платон неожиданно повернулся.
Видеокамеру Ксения отвести не успела. В этот момент Платон смотрел телевизор с ней на кровати.
Поклонники сразу же заявили в комментариях, что Ксения зря всё это время прятала от них такую красоту. Они отмечают, что не стоит бояться, что ее малыша сглазят, так как добрых людей на свете больше.
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