Ксения Собчак нечаянно показала лицо сына Платона

Сынишка Ксении Собчак и Максима Виторгана скоро отметит свой второй день рождения, но лица ребенка мама пока не показывала широкой публике, но в одном из последних видео Платон неожиданно повернулся.

Видеокамеру Ксения отвести не успела. В этот момент Платон смотрел телевизор с ней на кровати.

Поклонники сразу же заявили в комментариях, что Ксения зря всё это время прятала от них такую красоту. Они отмечают, что не стоит бояться, что ее малыша сглазят, так как добрых людей на свете больше.