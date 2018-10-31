Подольская показала костюмы семьи на Хэллоуин

Семейство Пресняковых готово к празднованию Хеллоуина. Наталья, Владимир и их сынишка выбрали костюмы супергероев, пообещав своим поклонникам спасти мир. В таком виде семья участвовала на мероприятии в детском саду.

Пресняков пожаловался, что хотя родителям и велели прийти тоже в костюмах, но он чувствует себя неловко, поскольку он тут такой один. «И все странно на меня смотрят».

В комментариях поклонники назвали музыкантов «суперсемейкой» и «суперкомандой». Отмечают то, что малыш счастлив, что родители на одной волне с ним.