Анну Семенович срочно госпитализировали

Популярная певица Анна Семенович попала в больницу. 38-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса лежит под капельницей. Как рассказала Анна, ей вводят противовирусные препараты.

У Семенович скоро съемки, а ее свалил какой-то вирус и на поправку здоровья дается только день. Поэтому она вся на морсах, витаминах и капельницах.