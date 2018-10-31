Анну Семенович срочно госпитализировали
31 октября 2018, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Анна Семенович попала в больницу. 38-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса лежит под капельницей. Как рассказала Анна, ей вводят противовирусные препараты.
У Семенович скоро съемки, а ее свалил какой-то вирус и на поправку здоровья дается только день. Поэтому она вся на морсах, витаминах и капельницах.
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