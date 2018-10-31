Представитель Елены Воробей высказался по поводу ее "госпитализации"
31 октября 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Юмористка Елена Воробей чувствует себя хорошо и в данный момент находится на съемках, сообщили РИА Новости в пресс-службе артистки. Ранее прошла информация, что 51-летняя звезда "Аншлага" потеряла сознание.
Якобы ей пришлось вызывать "скорую помощь".
PR-директор артистки Елены Воробей, Оксана Романенко, в беседе с "360" рассказала, что у артистки дома просто поднялось давление. От госпитализации Воробей отказалась, завтра планирует идти на репетицию в театр.
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