Беременная Екатерина Вуличенко опубликовала фото в бикини

Актриса Екатерина Вуличенко показала поклонникам свои летние снимки. Актриса совсем скоро станет мамой, она ждет второго ребенка. Недавно Екатерина показала свою фигуру в бикини.

Пользователи отметили, что беременность лишь украшает Екатерину. Актриса пожаловалась , что за 12 лет, прошедших с первых родов, она всезабыла, с тех пор все изменилось и теперь ей предстоит непростой выбор кровати для малыша: или овальную, или круглую, или раскладывающуюся. "Что там нынче в тренде ? А главное качественное и безопасное! Срочно делитесь опытом!" — попросила помощи у подписчиков Вуличенко.