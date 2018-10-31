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Беременная Екатерина Вуличенко опубликовала фото в бикини

31 октября 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Беременная Екатерина Вуличенко опубликовала фото в бикини
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Актриса Екатерина Вуличенко показала поклонникам свои летние снимки. Актриса совсем скоро станет мамой, она ждет второго ребенка. Недавно Екатерина показала свою фигуру в бикини.

Пользователи отметили, что беременность лишь украшает Екатерину. Актриса пожаловалась , что за 12 лет, прошедших с первых родов, она всезабыла, с тех пор все изменилось и теперь ей предстоит непростой выбор кровати для малыша: или овальную, или круглую, или раскладывающуюся. "Что там нынче в тренде ? А главное качественное и безопасное! Срочно делитесь опытом!" — попросила помощи у подписчиков Вуличенко.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Вуличенко (@vulichenko)29 Окт 2018 в 11:30 PDT

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