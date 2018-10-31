Полина Гагарина показала забавную фотографию полуторагодовалой дочки

Певица Полина Гагарина продемонстрировала забавный снимок своей полуторагодовалой дочки Мии. Артистка крайне редко публикует на своей страничке в социальной сети фотографии маленькой девочки.

За полтора года Полина ни разу не показала поклонникам лицо Мии – она фотографирует ее исключительно со спины. Новый кадр умилил фанатов Гагариной: девочка запечатлена сидящей на корточках перед окном, она наблюдает за кошкой, которая ходит по улице. Можно увидеть, что дочка певицы подросла и обзавелась роскошными золотистыми кудряшками.

Подписчики Полины Гагариной предполагают, что девочка похожа на свою звездную мать и выражают надежду на то, что скоро смогут увидеть и ее лицо.