В СМИ появилась новость о госпитализации артистки Елены Воробей

В среду, 31 октября, в средствах массовой информации появились новости о госпитализации известной артистки Елены Воробей. Согласно некоторым данным, знаменитость почувствовала боли в сердце.

Как сообщает сегодня "Пятый канал", Елена была доставлена в медицинское учреждение именно из-за болезненных ощущений. В свою очередь телеканал РЕН ТВ утверждает, что Воробей внезапно упала в обморок, вследствие чего ей пришлось вызывать "скорую помощь".

В настоящий момент информация о состоянии артистки не является подтвержденной. Представители Елены Воробей пока никак не комментируют эти сообщения.