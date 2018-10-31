В СМИ появилась новость о госпитализации артистки Елены Воробей
31 октября 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 31 октября, в средствах массовой информации появились новости о госпитализации известной артистки Елены Воробей. Согласно некоторым данным, знаменитость почувствовала боли в сердце.
Как сообщает сегодня "Пятый канал", Елена была доставлена в медицинское учреждение именно из-за болезненных ощущений. В свою очередь телеканал РЕН ТВ утверждает, что Воробей внезапно упала в обморок, вследствие чего ей пришлось вызывать "скорую помощь".
В настоящий момент информация о состоянии артистки не является подтвержденной. Представители Елены Воробей пока никак не комментируют эти сообщения.
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