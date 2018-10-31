Как в Москве обманули тысячи зрителей

С большим пафосом в Москве готовились к вручению премии «Music Box», которая, судя по обещаниям организаторов, должна была стать чуть ли ни национальной в сфере музыки. Билеты на церемонию вручения премии продавались во всех театральных кассах и в Интернете. И в этот раз обошлось без скандалов. Всё закончилось просто катастрофой!



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, "В афишах концерта обещали, что будут петь: Киркоров, Билан, Лазарев, Лорак, Баста, Нюша, Мот, Агутин, Орбакайте, "Время и Стекло", Юлианна Караулова, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Алексей Воробьев, Макс Барских, Ханна и ещё два десятка звёзд. В итоге никого из них не было.



Вообще! Никого. Из тех, кого принято считать «звёздами», были только Зверев и Лолита. Судя по мату, который раздавался со сцены, эти звёзды были не совсем трезвы.

Анна Грачевская заподозрила то ли Лолиту, то ли ещё кого-то в употреблении наркотиков. И подскочив к микрофону закричала «Дайте мне то, что она съела. Я хочу, чтобы меня так же торкнуло».



А зрители, потратившие немалые деньги на билеты, никак не могли понять, куда же делись все те, кто был объявлен в афише: MBAND, Loboda, Artik&Asti, МакSим, A’Studio, “ВИА Гра», Влад Соколовский и другие.



А хорошо, да? Всех перечислить и никого не показать.



У нас такое мошенничество как мошенничество не квалифицируется. Когда на утро несколько десятков обиженных зрителей кинулись писать заявления, что их ограбили, эти самые заявления - по всей Москве - никто не принял. Ну заболели звезды. Внезапно! С кем не бывает?



Киркоров, кстати, не заболел. В этот вечер он спокойно выступал в... Лос-Анджелесе, «Агата Кристи» и «Би-2» гастролировали в Сочи, Баста - в Ростове. По слухам, за этим скандалом стоит Наталья Палинова. Таких как она называют бизнес-леди. Вроде бы она владеет всеми российскими каналами группы «Music Box», и премия - это её задумка. Или афера? Нечисто сыграно", - резюмирует Андрей Караулов.