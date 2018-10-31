Шнуров тайно отправился в ЗАГС с новой возлюбленной

Не прошло и полгода с тех пор, как фронтмен группировки «Ленинград» «расшнуровался» из предыдущего брака с Матильдой, а он уже опять отправился в ЗАГС с новой возлюбленной – дочерью миллионера.

За восемь лет брака с Матильдой (Еленой Мозговой) Сергей Шнуров превратился из невнятного и буйного пропойцы в эпатажного, но вполне себе респектабельного музыканта, очень востребованного у публики и имеющего неплохой доход. Возможно, эта смена имиджа и привела к тому, что глаз на него положила Ольга Абрамова, дочка екатеринбургского металлурга-миллионера.

«Сергей с Ольгой вели многочасовые беседы по телефону, он любит поговорить. Один из таких разговоров услышала Матильда. Она терпела, хотела сохранить брак, они то расходились, то сходились. Похоже, что Ольга давно имела виды на Шнурова и решила сделать его своим. У Матильды сдали нервы, она и сама начала погуливать. В общем, охладели друг к другу и разбежались», - рассказали близкие знакомые музыканта.

Роман с Ольгой Абрамовой Шнуров закрутил еще за год до развода с Матильдой. Среди поклонников рокера, да и в окружении Шнурова многие уверены, что на новую женитьбу его сподвигла не столько новая большая любовь, сколько желание «насолить» Матильде, передает «Телепрограмма».