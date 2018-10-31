Елена Малышева, похудевшая на 10 кг, начала одеваться в дорогих бутиках

Телеведущая Елена Малышева, похудевшая на 10 килограммов, заявила, что взглянула на себя по-новому. Теперь знаменитость не скупится на модные вещи и пополняет свой гардероб в дорогих бутиках.

57-летняя Малышева отметила, что вновь наслаждается одеждой и даже начала носить каблуки. Более того, Елена стала экспериментировать со своим стилем и носить то, на что раньше даже не стала бы смотреть, передает "7 Дней". Женщина заявила, что нашла человека, которому может доверить выбор своей одежды и готова отдавать за это немалые суммы.

Телеведущая призналась, что теперь старается модно выглядеть не только на экране, но и в жизни, хотя до этого старалась одеваться удобно и просто.