Елена Малышева, похудевшая на 10 кг, начала одеваться в дорогих бутиках
31 октября 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Елена Малышева, похудевшая на 10 килограммов, заявила, что взглянула на себя по-новому. Теперь знаменитость не скупится на модные вещи и пополняет свой гардероб в дорогих бутиках.
57-летняя Малышева отметила, что вновь наслаждается одеждой и даже начала носить каблуки. Более того, Елена стала экспериментировать со своим стилем и носить то, на что раньше даже не стала бы смотреть, передает "7 Дней". Женщина заявила, что нашла человека, которому может доверить выбор своей одежды и готова отдавать за это немалые суммы.
Телеведущая призналась, что теперь старается модно выглядеть не только на экране, но и в жизни, хотя до этого старалась одеваться удобно и просто.
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