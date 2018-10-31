Изменившаяся фигура Виктории Лопыревой удивила поклонников
31 октября 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российская модель и светская львица Виктория Лопырева удивила поклонников изменениями в своей фигуре. Женщина опубликовала в соцсети фотографию, на которой можно увидеть слегка округлившийся живот.
На видеозаписи, которая была сделана в Париже, Виктория позировала в черном мини-платье, которое сделало акцент на талии модели. К настоящему моменту ролик уже исчез со странички Лопыревой, однако некоторые журналисты успели сделать скриншоты. Поклонники заметили, что на женщине довольно просторный наряд, однако даже в нем заметен увеличившийся живот, передает 7days.ru.
Виктория не подтверждает, но и не отрицает слухи о своей беременности, поэтому есть вероятность, что данная видеозапись была сделана с неудачного ракурса, который показал то, чего на самом деле нет.
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