Изменившаяся фигура Виктории Лопыревой удивила поклонников

Российская модель и светская львица Виктория Лопырева удивила поклонников изменениями в своей фигуре. Женщина опубликовала в соцсети фотографию, на которой можно увидеть слегка округлившийся живот.

На видеозаписи, которая была сделана в Париже, Виктория позировала в черном мини-платье, которое сделало акцент на талии модели. К настоящему моменту ролик уже исчез со странички Лопыревой, однако некоторые журналисты успели сделать скриншоты. Поклонники заметили, что на женщине довольно просторный наряд, однако даже в нем заметен увеличившийся живот, передает 7days.ru.

Виктория не подтверждает, но и не отрицает слухи о своей беременности, поэтому есть вероятность, что данная видеозапись была сделана с неудачного ракурса, который показал то, чего на самом деле нет.