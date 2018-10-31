Тилль Линдеманн встретил Светлану Лободу из больницы
31 октября 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Певицу Светлану Лободу, перенесшую срочную операцию на почке, выписали из больницы. На выходе из клиники артистку встретил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, приехавший в Москву со своим проектом.
Ранее Светлана Лобода была госпитализирована в одну из московских больниц. Во время репетиции певица почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Врачи диагностировали обструкцию почки, потребовалась срочная операция. Запланированные на ближайшее время концерты пришлось перенести, поскольку звезде требовалось наблюдение врачей.
Тилль Линдеманн приехал в Москву представить свой камерный музыкально-поэтический проект, посвященный выходу сборника его ранних стихов. Он и забрал Лободу из больницы, когда ее выписали. Звезды отметили выздоровление Светланы в одном из московских ресторанов. Затем Светлана направилась к себе домой, а Тилль продолжил вояж по столичным заведениям. Слухи о близких отношениях Лободы и Линдеманна поползли, когда стало известно о беременности Светланы. Родившуюся недавно дочку она назвала Тильдой, пишет «КП».
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