Тилль Линдеманн встретил Светлану Лободу из больницы‍

Певицу Светлану Лободу, перенесшую срочную операцию на почке, выписали из больницы. На выходе из клиники артистку встретил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, приехавший в Москву со своим проектом.

Ранее Светлана Лобода была госпитализирована в одну из московских больниц. Во время репетиции певица почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Врачи диагностировали обструкцию почки, потребовалась срочная операция. Запланированные на ближайшее время концерты пришлось перенести, поскольку звезде требовалось наблюдение врачей.

Тилль Линдеманн приехал в Москву представить свой камерный музыкально-поэтический проект, посвященный выходу сборника его ранних стихов. Он и забрал Лободу из больницы, когда ее выписали. Звезды отметили выздоровление Светланы в одном из московских ресторанов. Затем Светлана направилась к себе домой, а Тилль продолжил вояж по столичным заведениям. Слухи о близких отношениях Лободы и Линдеманна поползли, когда стало известно о беременности Светланы. Родившуюся недавно дочку она назвала Тильдой, пишет «КП».