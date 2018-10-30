Адель признана самой богатой знаменитостью Британии в возрасте до 30 лет

Британская певица Адель возглавила рейтинг самых богатых знаменитостей Великобритании в возрасте до 30 лет, по версии журнала Heat. По сравнению с прошлым годом увеличила свое состояние на £15 млн ($19 млн).

Состояние популярной 30-летней певицы выросло до 188 с лишним миллионов долларов и продолжает увеличиваться, при этом новых песен Адель не выпускает. Исполнительница планирует приступить к написанию нового альбома в этом году. В настоящее время Адель совместно с мужем, 44-летним Саймоном Конецки воспитывает сына Анджело.

Международный рейтинг возглавила 21-летняя американская модель Кайли Дженнер, чье состояние оценивается в £688 млн ($878 млн).