Адель признана самой богатой знаменитостью Британии в возрасте до 30 лет
30 октября 2018, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
Британская певица Адель возглавила рейтинг самых богатых знаменитостей Великобритании в возрасте до 30 лет, по версии журнала Heat. По сравнению с прошлым годом увеличила свое состояние на £15 млн ($19 млн).
Состояние популярной 30-летней певицы выросло до 188 с лишним миллионов долларов и продолжает увеличиваться, при этом новых песен Адель не выпускает. Исполнительница планирует приступить к написанию нового альбома в этом году. В настоящее время Адель совместно с мужем, 44-летним Саймоном Конецки воспитывает сына Анджело.
Международный рейтинг возглавила 21-летняя американская модель Кайли Дженнер, чье состояние оценивается в £688 млн ($878 млн).
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