Звезда Comedy Woman родила второго ребёнка?
30 октября 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Наталии Медведевой уверены, что она стала мамой во второй раз, поскольку звезда юмористического шоу опубликовала фото, где она гуляет с детской коляской. Ее тут же бросились поздравлять.
В подписи к фото артистка поразмышляла о том, как молодые мамы одеваются на долгую прогулку с ребенком. То, как она одета, выглядит для этого случая "нереально". Правильнее было бы, по мнению Натальи, выбрать для прогулки "угги, пуховик, шапка с шеей и еще плед на поясницу".
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