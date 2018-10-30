Звезда Comedy Woman родила второго ребёнка?

Поклонники Наталии Медведевой уверены, что она стала мамой во второй раз, поскольку звезда юмористического шоу опубликовала фото, где она гуляет с детской коляской. Ее тут же бросились поздравлять.

В подписи к фото артистка поразмышляла о том, как молодые мамы одеваются на долгую прогулку с ребенком. То, как она одета, выглядит для этого случая "нереально". Правильнее было бы, по мнению Натальи, выбрать для прогулки "угги, пуховик, шапка с шеей и еще плед на поясницу".