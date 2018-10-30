Константин Хабенский судится из-за квартиры
30 октября 2018, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
Российский актер Константин Хабенский с супругой два года назад переехали в элитные апартаменты стоимостью 70 млн рублей. Однако пара до сих пор не может оформить жилье в собственность.
Журналисты выяснили, что для разрешения сложившейся ситуации Константину пришлось обратиться в суд. Издание СтарХит сообщает, что деньги за жилье выплачены, но бумаги оформить не удается.
Добавим, в семье популярного отечественного актера совсем скоро ожидается пополнение. Дело в том, что его жена Ольга Литвинова во второй раз станет мамой уже в декабре этого года.
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