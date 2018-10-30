«Побеждает та,кто доступнее», участница «Холостяка» посмеялась над Егором Кридом
30 октября 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
Казалось бы, про шоу «Холостяк» с Егором Кридом все уже давно забыли, и даже сам рэпер перестал вздрагивать от имени Даши Клюкиной. Но вот одна из участниц программы то ли решила хайпнуть, пиарясь за счет раскрученного проекта и звездного «жениха», то ли просто не смогла забыть обиды.
Галина Чиблис решила отомстить Егору Криду – она записала песню, в которой назвала его «не мужиком, а репером, который думает членом».
«Так много реперов
Как саранчи
Там много реперов вокруг
И так мало мужчин
Деньги, слава, цепь, машина
Все это не делает из парня мужчину
Сейчас так много реперов, но так мало мужчин», - сокрушается в песни Галина Чиблис.
Досталось не только Егору, своих соперниц она назвала доступными и именно этим и обусловлен выбор певца, считает девушка.
«Да, там все как всегда,
Там побеждает та, у кого доступнее звезда
Не могу понять никак, что за тренд такой сейчас
За одного мужика бьется дюжина девчат
И он вроде как выбрать хочет, ту, что в койку не прыгнет первой,
Но он вновь выбирает ночью не сердцем, а членом», - так объяснила ситуацию на шоу Галина Чиблис, которая была одной из фавориток сезона, но до финала так и не дошла.
В записи трека приняли участие ее подруги — рэперши Тати и Бензи, и многим поклонникам шоу этот творческий эксперимент вполне пришелся по вкусу. Но был и те, кто сочли его слишком грубым и решили, что Крид может обидеться на слова песни.
«К Егору я отношусь хорошо, надеюсь он не обиделся. Мне хотелось передать немного эмоций, которые я ощущала на тот момент. Это был проект на телевидении, может быть Егор и не заметил, что он мог действительно по-настоящему кому-то нравится. Но это не дисс, я это пережила как творческий человек, написала с девчонками песню. Сейчас этот этап прошел», — призналась Галина.
Как пишет издание "СПИД-Инфо", пока ни сам Егор, ни другие участницы шоу никак не отреагировали на оскорбительную рэп–композицию.
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