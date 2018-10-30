«Побеждает та,кто доступнее», участница «Холостяка» посмеялась над Егором Кридом

Казалось бы, про шоу «Холостяк» с Егором Кридом все уже давно забыли, и даже сам рэпер перестал вздрагивать от имени Даши Клюкиной. Но вот одна из участниц программы то ли решила хайпнуть, пиарясь за счет раскрученного проекта и звездного «жениха», то ли просто не смогла забыть обиды.

Галина Чиблис решила отомстить Егору Криду – она записала песню, в которой назвала его «не мужиком, а репером, который думает членом».

«Так много реперов

Как саранчи

Там много реперов вокруг

И так мало мужчин

Деньги, слава, цепь, машина

Все это не делает из парня мужчину

Сейчас так много реперов, но так мало мужчин», - сокрушается в песни Галина Чиблис.

Досталось не только Егору, своих соперниц она назвала доступными и именно этим и обусловлен выбор певца, считает девушка.

«Да, там все как всегда,

Там побеждает та, у кого доступнее звезда

Не могу понять никак, что за тренд такой сейчас

За одного мужика бьется дюжина девчат

И он вроде как выбрать хочет, ту, что в койку не прыгнет первой,

Но он вновь выбирает ночью не сердцем, а членом», - так объяснила ситуацию на шоу Галина Чиблис, которая была одной из фавориток сезона, но до финала так и не дошла.

В записи трека приняли участие ее подруги — рэперши Тати и Бензи, и многим поклонникам шоу этот творческий эксперимент вполне пришелся по вкусу. Но был и те, кто сочли его слишком грубым и решили, что Крид может обидеться на слова песни.

«К Егору я отношусь хорошо, надеюсь он не обиделся. Мне хотелось передать немного эмоций, которые я ощущала на тот момент. Это был проект на телевидении, может быть Егор и не заметил, что он мог действительно по-настоящему кому-то нравится. Но это не дисс, я это пережила как творческий человек, написала с девчонками песню. Сейчас этот этап прошел», — призналась Галина.

Как пишет издание "СПИД-Инфо", пока ни сам Егор, ни другие участницы шоу никак не отреагировали на оскорбительную рэп–композицию.