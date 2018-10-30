Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников
30 октября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Диана Арбенина кардинально сменила имидж. В новом клипе певица предстает в образе женственной красотки. Арбенина не первый раз надевает платье ради съемок и фотосессий, но на сей раз звезда превзошла саму себя.
Шелковое платье на бретельках с глубоким декольте добавило образу блондинки столько нежности и женственности, что поклонники были в шоке. Короткое видео певица разместила в Instagram. Надо сказать, что публика, привыкшую к совершенно другому стилю своего кумира, была не мало удивлена и засыпала Арбенину десятками восторженных комментариев.
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«Эти изящные линии вашей фигуры напоминают абрис гитары. Спасибо за эстетический восторг - вы прекрасны!!! Спасибо за "Раскалённые"- очень трогает!!!», «Диана, даже в платье, это не женственность. Это сила, мощь и неиссякаемая энергия!! Один её бицепс и бесконечно волевые скулы о чём говорят…», «Вам идёт быть девушкой, женщиной», - заметили пользователи сети.
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