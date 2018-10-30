Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников

Диана Арбенина кардинально сменила имидж. В новом клипе певица предстает в образе женственной красотки. Арбенина не первый раз надевает платье ради съемок и фотосессий, но на сей раз звезда превзошла саму себя.

Шелковое платье на бретельках с глубоким декольте добавило образу блондинки столько нежности и женственности, что поклонники были в шоке. Короткое видео певица разместила в Instagram. Надо сказать, что публика, привыкшую к совершенно другому стилю своего кумира, была не мало удивлена и засыпала Арбенину десятками восторженных комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)25 Окт 2018 в 6:32 PDT

«Эти изящные линии вашей фигуры напоминают абрис гитары. Спасибо за эстетический восторг - вы прекрасны!!! Спасибо за "Раскалённые"- очень трогает!!!», «Диана, даже в платье, это не женственность. Это сила, мощь и неиссякаемая энергия!! Один её бицепс и бесконечно волевые скулы о чём говорят…», «Вам идёт быть девушкой, женщиной», - заметили пользователи сети.

Как пишет издание "СПИД-Инфо" съемки клипа на песню "Раскаленные" проходят на Мальте.