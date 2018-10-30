Актриса Настасья Самбурская посвятила видео "счастливым матерям". Тех, кто посмотрит ролик, Самбурская предупредила, что она помнит свой возраст и семейное положение. "У меня нет детей, я знаю, что мне 31 год и я не такая счастливая, как многие из вас", написала она сопровождение к ролику, критикующему "яжематерей".

"...от зависти, вот занимаюсь творчеством ", - говорит актриса. Ролик за сутки набрал более миллионов просмотров и дал повод для обсуждения молодых мамочек.

"... молодец))) у нас много таких, утверждают что материнство это счастье, а сами как собаки. Кстати мне 26 и у меня трое детей)) нет серьёзно. И я совсем не считаю что в 31 год обязательно нужно иметь детей, все люди разные и каждый сам решает когда ему нужны дети, я даже спокойно отношусь к тем кто говорит что вообще детей не хочет", - считает многодетная мама. "Так жизненно", - утверждают подписчики Настасьи. "Мне вот как-то не смешно (((( по моему это очень печально. Не от хорошей жизни такие экземпляры сплошь и рядом. Бедность не в кошельках а в головах. Вы скажите у этих людей есть выбор. Да, выбор есть, примера нет", - обсуждают видео девушки.

24-летняя девушка отметила, что ни разу в своей жизни не встречала маму с ребенком, курящую и с пивом.