Актриса Виктория Романенко стала мамой во второй раз
30 октября 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Виктория Романенко, сыгравшая дочь Сталина в сериале "Светлана" стала мамой во второй раз.
30-летняя Виктория Романенко воспитывает трехлетнего сына Петра, а месяц назад в семействе случилось пополнение. Актриса в одной из клиник Санкт-Петербурга родила второго мальчика. Сына назвали Иваном.
Информацию в своем муже Виктория не раскрывает, но в театральных кругах известно, что отцом Ивана является актер Театра имени Ленсовета Артур Ваха.
Молодая мама считает, что самое главное для детей - любовь родителей. "Я пока не зацикливаюсь на том, как я буду его воспитывать. Думаю, что надо отталкиваться прежде всего от личности ребенка. Она, мне кажется, с первых дней его жизни ясна", - прокомментировала в интервью "Вечерней Москве" информацию о рождении второго сына звезда сериала "Светлана".
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