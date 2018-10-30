Актриса Виктория Романенко стала мамой во второй раз

Актриса Виктория Романенко, сыгравшая дочь Сталина в сериале "Светлана" стала мамой во второй раз.

30-летняя Виктория Романенко воспитывает трехлетнего сына Пет­ра, а месяц назад в семействе случилось пополнение. Актриса в одной из клиник Санкт-Петербурга родила второго мальчика. Сына назвали Иваном.

Информацию в своем муже Виктория не раскрывает, но в театральных кругах известно, что отцом Ивана является актер Театра имени Ленсовета Артур Ваха.

Молодая мама считает, что самое главное для детей - любовь родителей. "Я пока не зацикливаюсь на том, как я буду его воспитывать. Думаю, что надо отталкиваться прежде всего от личности ребенка. Она, мне кажется, с первых дней его жизни ясна", - прокомментировала в интервью "Вечерней Москве" информацию о рождении второго сына звезда сериала "Светлана".