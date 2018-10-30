Певица Ольга Орлова опубликовала смелое фото
30 октября 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала смелое фото в бикини. На странице артистки в Инстаграм много фотографий в купальниках, с подругами-коллегами и с собаками.
Мама взрослого сына шикарно выглядит в купальнике. В этом году единственный ребенок артистки окончил школу.
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Поклонники Орловой просят ее почаще выкладывать пляжные снимки, - сообщает teleprogramma.pro. Видимо, любуясь певицей, женщины берут с нее пример, стараются следить за своими фигурами.
А 41-летняя Орлова решила посоветоваться с подписчиками: "Дорогие подписчики: опрос))) Хочу спросить у вас вот что)
Как вы относитесь к подобным фото? Это уместно или нет?"
"При такой шикарной фигуре, безусловно! !!Здесь красота и гармония во всём!!!!", - поддерживают поклонники, ставив, как предложила певица, галочки - если "за" фото в бикини. "Оленька, с Вашей внешностью и фигурой - однозначно", - одобряют поклонники.
А это собака Ольги. Любимая.
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Орлова с коллегами Анфисой Чеховой и Ольгой Кабо:
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