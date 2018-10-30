Певица Ольга Орлова опубликовала смелое фото

Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала смелое фото в бикини. На странице артистки в Инстаграм много фотографий в купальниках, с подругами-коллегами и с собаками.

Мама взрослого сына шикарно выглядит в купальнике. В этом году единственный ребенок артистки окончил школу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)24 Июн 2018 в 9:56 PDT

Поклонники Орловой просят ее почаще выкладывать пляжные снимки, - сообщает teleprogramma.pro. Видимо, любуясь певицей, женщины берут с нее пример, стараются следить за своими фигурами.

А 41-летняя Орлова решила посоветоваться с подписчиками: "Дорогие подписчики: опрос))) Хочу спросить у вас вот что)

Как вы относитесь к подобным фото? Это уместно или нет?"

"При такой шикарной фигуре, безусловно! !!Здесь красота и гармония во всём!!!!", - поддерживают поклонники, ставив, как предложила певица, галочки - если "за" фото в бикини. "Оленька, с Вашей внешностью и фигурой - однозначно", - одобряют поклонники.

А это собака Ольги. Любимая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)26 Авг 2018 в 4:28 PDT

Орлова с коллегами Анфисой Чеховой и Ольгой Кабо: