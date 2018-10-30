В США убили знаменитого рэпера
30 октября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в США был убит знаменитый рэпер Теодор Джонс, который известен публике как Young Greatness. Согласно последней информации, 34-летнего мужчину застрелили в Новом Орлеане.
Музыкант выходил из ресторана, когда в него выстрелили злоумышленники. Кроме того, преступники угнали автомобиль артиста, передает teleprogramma.pro. К настоящему моменту машина найдена, однако нападавших задержать пока не удалось.
Поклонники Young Greatness выражают соболезнования в связи с гибелью рэп-исполнителя, сообщает издание Billboard.
Напомним, что за последние несколько месяцев в США были убиты несколько всемирно известных рэперов, среди которых Hollywood Play и XXXTentacion.
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