Певица Азиза дает концерты в инвалидной коляске
29 октября 2018, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
На одном из недавних концертов Азиза появилась на сцене в инвалидной коляске. Как выяснилось, 54-летняя певица сломала ногу и теперь месяц вынуждена терпеть на ней гипс.
Это случилось из-за того, что певица не увидела порожек, споткнулась, упала, получила растяжение связок и перелом. Отменять концерты из-за травмы Азиза не собирается, выступает в коляске, радуя поклонников. "Будьте осторожны! Мы вас очень любим и переживаем за вас!!! Скорейшего выздоровления", - пишут в комментариях.
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