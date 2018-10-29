Певица Азиза дает концерты в инвалидной коляске

На одном из недавних концертов Азиза появилась на сцене в инвалидной коляске. Как выяснилось, 54-летняя певица сломала ногу и теперь месяц вынуждена терпеть на ней гипс.

Это случилось из-за того, что певица не увидела порожек, споткнулась, упала, получила растяжение связок и перелом. Отменять концерты из-за травмы Азиза не собирается, выступает в коляске, радуя поклонников. "Будьте осторожны! Мы вас очень любим и переживаем за вас!!! Скорейшего выздоровления", - пишут в комментариях.