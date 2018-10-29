Аниту Цой выписали из больницы
29 октября 2018, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]
Операцию Анита Цой перенесла где-то неделю назад, теперь певица постепенно приходит в норму. Она признается, что швы до сих пор болят, но справляться с последствиями хирургического вмешательства ей помогает музыка.
То ли в шутку, то ли всерьез Анита призналась, что уходить из больницы не хочет: "Поймала себя на мысли, что хорошо лежу! Куда-то исчезла суета. Появилось время на сон и на мою личную, музыкальную дозу счастья. Когда один на один со своим музлом и никто тебя не трогает".
Но выписали. Уже завтра у Аниты встречи в офисе, в среду и четверг Цой будет участвовать в съемках на телевидении, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы. С 17 ноября она продолжит тур по российским городам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес