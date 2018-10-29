Звезда КВН Елена Борщева откровенно рассказала о своей семье

Звезда КВН Елена Борщева откровенно рассказала, почему у нее нет отчества, как уши стали ее фишкой и как будущий супруг разглядел ее душевные качества за амплуа «антисексуальной нелепости».

Появление на свет самой Елены – одна из типичных историй времен СССР 80-х годов. Советская студентка московской Тимирязевской сельхозакадемии и студент РУДН из Панамы, любовь, расставание: Хулио Санта-Мария Герра уехал обратно в Панаму, Татьяна Борщева – в родной Нальчик, где в 1981 году и родилась Елена.

«Мама не могла дать мне отчество Хульевна. Во времена СССР ее бы не поняли. А Елена Сергеевна хорошо звучит. Но я не ощущаю себя ни Хульевной, ни Сергеевной. Считайте, что у меня нет отчества», - говорит Елена.

Артистка откровенно рассказала, как познакомилась с мужем – профессиональным фитнес-тренером, и через какие сложности паре пришлось пройти для того, чтобы на свет появилась их вторая дочь. Ума появилась на свет спустя восемь лет после рождения Марты. Супругам пришлось прибегнуть к ЭКО. Елена призналась, что они с мужем хотят третьего ребенка.

Рассказала звезда КВН и о том, как комплексовала из-за лопоухости, и как уши в конце концов стали ее фишкой. Какие бы у тебя ни были попа или грудь, без иронии и чувства юмора вряд ли будешь счастлива, считает артистка. Полный текст интервью с Еленой Борщевой читайте на «Спид-инфо».