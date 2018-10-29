Известная российская певица Юлия Ковальчук продемонстрировала "стальной" пресс. Поклонники артистки удивлены тем, что молодой матери удалось так быстро вернуться в превосходную форму после беременности.

После рождения ребенка Юлии прошло чуть больше года, однако она уже может носить обтягивающие брюки и короткие топы, которые показывают ее идеальный пресс. Завистники обвинили певицу в злоупотреблении фотошопом и публикации снимков только с хороших ракурсов – якобы после родов у женщин просто не бывает такого живота.

Ковальчук же ранее утверждала, что прикладывает усилия для того, чтобы держать себя в форме. Юлия не запускала себя во время беременности, ежедневно занималась спортом и проходила не менее 10 тысяч шагов.