Поклонницы Галкина завидуют Пугачевой: мужчина продемонстрировал идеальный торс
29 октября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонницы Максима Галкина были поражены, увидев идеальный торс 42-летнего мужчины. Накануне артист продемонстрировал фанатам недавний снимок, на котором можно увидеть его пресс и бицепсы.
Галкин признался, что в последнее время распустился и набрал лишний вес. "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке…", – подписал кадр Максим. Он также добавил, что ему пора что-то делать с "животиком".
Фанатки, однако, заявили, что телеведущий просто напрашивается на комплимент. Некоторые заметили, что Алле Пугачевой очень повезло с таким молодым и красивым мужем, передает teleprogramma.pro.
Отметим, что сама примадонна очень следит за собой, правильно питается и рано ложится спать.
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