Поклонницы Галкина завидуют Пугачевой: мужчина продемонстрировал идеальный торс

Поклонницы Максима Галкина были поражены, увидев идеальный торс 42-летнего мужчины. Накануне артист продемонстрировал фанатам недавний снимок, на котором можно увидеть его пресс и бицепсы.

Галкин признался, что в последнее время распустился и набрал лишний вес. "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке…", – подписал кадр Максим. Он также добавил, что ему пора что-то делать с "животиком".

Фанатки, однако, заявили, что телеведущий просто напрашивается на комплимент. Некоторые заметили, что Алле Пугачевой очень повезло с таким молодым и красивым мужем, передает teleprogramma.pro.

Отметим, что сама примадонна очень следит за собой, правильно питается и рано ложится спать.