Прохор Шаляпин станет ведущим прогноза погоды

Известного российского певца Прохора Шаляпина скоро можно будет увидеть на одном из федеральных каналов. Артист рассказал об этом фолловерам на своей страничке в соцсети Instagram.

"Друзья, это не шутка! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ!", - поделился с подписчиками восторженный Шаляпин в своем микроблоге, выложив фото и видео.

По его словам, пока еще многому предстоит научиться, но Прохор верит, "что все получится". Поклонники поздравили артиста с назначением и пожелали успехов на новом поприще.



