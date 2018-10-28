Прохор Шаляпин станет ведущим прогноза погоды
28 октября 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Известного российского певца Прохора Шаляпина скоро можно будет увидеть на одном из федеральных каналов. Артист рассказал об этом фолловерам на своей страничке в соцсети Instagram.
"Друзья, это не шутка! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ!", - поделился с подписчиками восторженный Шаляпин в своем микроблоге, выложив фото и видео.
По его словам, пока еще многому предстоит научиться, но Прохор верит, "что все получится". Поклонники поздравили артиста с назначением и пожелали успехов на новом поприще.
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