Утренняя телепередача "Модный приговор" унизительна для женщин, так как желающих измениться участниц ставят в ущемленное положение, считает корреспондент финской компании Yle Черстин Крунвалль.

Сама программа, по ее мнению, представляет собой некое "судебное разбирательство", на котором женщина изначально не права. Черстин рассказала, что в Финляндии такие телепроекты призваны сделать участниц красивыми "для самих себя", они выпускаются не для того, чтобы женщины угождали мужчинам.

При этом сама женщина регулярно смотрит телепередачу. "Так иногда бывает с чем-то ужасным и гадким: все внутри вас сопротивляется ему, но вы не можете перестать смотреть", - призналась Крунвалль.

Российский и французский историк моды, искусствовед, телеведущий Александр Васильев прокомментировал критику финки. Как сказал он телеканалу "Звезда", программа"Модный приговор" не об унижении женщин, а о переодевании, а если мужчина "был не мил" со своей супругой в эфире, то это не означает, что это система ценностей в стране, которую пропагандирует передача. По мнению телеведущего, истинная проблема в том, что в Финляндии, в отличие от российских женщин, моде не следуют, финские женщины ходят, "как чухонки" и не понимают, зачем россиянки (54% населения страны) красятся и носят шпильки. Васильев хотел бы пригласить финскую журналистку на "Модный приговор", чтобы переодеть.