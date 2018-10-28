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Сергей Лазарев похвастался творчеством сына‍: «Теперь мы художники»

28 октября 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лазарев похвастался творчеством сына‍: «Теперь мы художники»
фото: Instagram

Российский певец Сергей Лазарев поделился с фанатами творческими успехами своего сына. Артист выложил на своей страничке в соцсети Instagram фото с одной из работ юного дарования.

На снимке изображен сын Лазарева - Никита, в руках у которого страница из книги-раскраски с изображением попугая. Четырехлетний мальчик раскрасил птицу, чем привел в полный восторг звездного отца.

"Мое чудо!!! Мой смысл!!! Теперь мы художники", - подписал фотографию артист. Подписчики разделили радость Сергея, высоко оценив и яркого пернатого, и таланты самого малыша.

 
 
 
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Мое чудо!!!!❤️ мой смысл!! Теперь мы художники)))???? #НикитаСергеевич #Лазаревы #ПапаСын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 28 Окт 2018 в 12:19 PDT

 

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