Сергей Лазарев похвастался творчеством сына: «Теперь мы художники»
28 октября 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Российский певец Сергей Лазарев поделился с фанатами творческими успехами своего сына. Артист выложил на своей страничке в соцсети Instagram фото с одной из работ юного дарования.
На снимке изображен сын Лазарева - Никита, в руках у которого страница из книги-раскраски с изображением попугая. Четырехлетний мальчик раскрасил птицу, чем привел в полный восторг звездного отца.
"Мое чудо!!! Мой смысл!!! Теперь мы художники", - подписал фотографию артист. Подписчики разделили радость Сергея, высоко оценив и яркого пернатого, и таланты самого малыша.
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Мое чудо!!!!❤️ мой смысл!! Теперь мы художники)))???? #НикитаСергеевич #Лазаревы #ПапаСын
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