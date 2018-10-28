Сергей Лазарев похвастался творчеством сына‍: «Теперь мы художники»

Российский певец Сергей Лазарев поделился с фанатами творческими успехами своего сына. Артист выложил на своей страничке в соцсети Instagram фото с одной из работ юного дарования.

На снимке изображен сын Лазарева - Никита, в руках у которого страница из книги-раскраски с изображением попугая. Четырехлетний мальчик раскрасил птицу, чем привел в полный восторг звездного отца.

"Мое чудо!!! Мой смысл!!! Теперь мы художники", - подписал фотографию артист. Подписчики разделили радость Сергея, высоко оценив и яркого пернатого, и таланты самого малыша.



