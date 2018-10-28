Пугачева и Орбакайте опубликовали совместное фото в Instagram

Кристина Орбакайте разместила в Instagram фото с Аллой Пугачевой, сопроводив его подписью о том, что проводит выходной с мамой в ее доме. Без макияжа 47-летняя Орбакайте и 69-летняя Пугачева выглядят как сестры.

Поклонники обрадовались, что у мамы и дочери сохраняются прекрасные взаимоотношения, а также заметили сильное сходство между ними. «Боже как мама и дочь похожи как две капли воды! Очень люблю творчество этой семьи! И пусть Всё будет хорошо!», «ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА И ОЧЕНЬ ХОРОШИ СОБОЙ. ЗДОРОВЬЯ! УДАЧИ!СЧАСТЬЯ!» - пишут в комментариях.