Пугачева и Орбакайте опубликовали совместное фото в Instagram
28 октября 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Кристина Орбакайте разместила в Instagram фото с Аллой Пугачевой, сопроводив его подписью о том, что проводит выходной с мамой в ее доме. Без макияжа 47-летняя Орбакайте и 69-летняя Пугачева выглядят как сестры.
Поклонники обрадовались, что у мамы и дочери сохраняются прекрасные взаимоотношения, а также заметили сильное сходство между ними. «Боже как мама и дочь похожи как две капли воды! Очень люблю творчество этой семьи! И пусть Всё будет хорошо!», «ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА И ОЧЕНЬ ХОРОШИ СОБОЙ. ЗДОРОВЬЯ! УДАЧИ!СЧАСТЬЯ!» - пишут в комментариях.
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