Равшана Куркова раскрыла, кто из мужчин ей нравится

Актриса Равшана Куркова сделала предельно откровенное признание, рассказав о своих предпочтениях в жизни. Начала актриса с мужчин. Так Курковой "очень нравится молодой Пол Ньюман и Джуд Лоу времён «Талантливого мистера Рипли»". Внешне.

"Из ровесниц актрис восхищаюсь Евой Грин - просто завораживающее сочетание внутренней силы и чувственности, помноженной на талант и темперамент", - пишет 36-летняя Равшана.

Равшана написала в Инстаграм о том, что ее вдохновляет. С детства актрису интересует Япония - "её эстетика, загадочность, самобытность, традиции, которые гениально при этом сочетаются с невероятным развитием в области высоких технологий, робототехники и биомедицины". Она мечтает совершить путешествие в этой страну и "сравнить свои представления с реальностью". К алкоголю Равшана абсолютно равнодушна. Даже бокал вина ее не интересует.

По признанию актрисы, она любит фрукты сладкие - инжир, гранаты. "А вот торты, пирожные и печеньки меня никогда не манили", - признается актриса - обладательница удивительной стройной фигурки.

Интересует Куркову изучение иностранных языков. Она советует смотреть иностранные фильмы без дубляжа.

"Лучший шоппинг для меня - в книжном и в магазине, где есть всякие классные дизайнерские штуки для дома и предметы интерьера", - делится Куркова.

Горные лыжи актриса не освоила даже с французским инструктором. А музыку любит, которую пишут специально для кино. "Обожаю британского композитора Макса Рихтера и японского Рюити Сакамото", - делится Равшана.

Актриса честно призналась: "В живописи я не разбираюсь. Но меня завораживают картины в стиле норвежской художницы Кристин Вестгард".