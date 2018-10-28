В Москве ночью в клубе избили рэпера Гуфа - исполнителя Алексея Долматова. Долматов написал заявление в полицию по поводу избиения. Исполнителя приехала поддержать его подруга — солистка группы "А-студио" Кети Топурия, сообщает "Пятый канал".

О самочувствии Алексея Долматова пока ничего не сообщается. По какой причине обидели рэпера, почему произошел конфликт, тоже пока неизвестно.

Пару лет назад поклонники Гуфа узнали, что он отдыхал в Таиланде с певицей Кети Топурия. Артистка развелась со своим супругом. Личную жизни ни Алексей, ни Кети не комментируют. Но намеки на любовь к девушке у Гуфа были.