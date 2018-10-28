Татьяна Навка опубликовала фото без косметики и удивила поклонников

Фигуристка Татьяна Навка смело опубликовала фотографию без косметики и удивила своих подписчиков в Instagram. Олимпийская чемпионка - мама двух дочек, старшая уже окончила школу, отметила 43-й день рождения. А на фото без макияжа выглядит гораздо моложе. Татьяна Навка рассказала о путешествии с любимым человеком в Стамбул

Поклонники считают, что Татьяна выглядит не старше 25 лет. "Всегда на 25", "Вы просто умница и красавица!!! Так держать!!!", "Вы очень милая..., сразу видно, что всего добивались сами", - делают поклонники комплименты Навке.

Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым в 2006 году.

Сейчас фигуристка занимается воспитанием дочек, своими проектами и много путешествует.