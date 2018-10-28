Татьяна Навка опубликовала фото без косметики и удивила поклонников
28 октября 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Фигуристка Татьяна Навка смело опубликовала фотографию без косметики и удивила своих подписчиков в Instagram. Олимпийская чемпионка - мама двух дочек, старшая уже окончила школу, отметила 43-й день рождения. А на фото без макияжа выглядит гораздо моложе.
Поклонники считают, что Татьяна выглядит не старше 25 лет. "Всегда на 25", "Вы просто умница и красавица!!! Так держать!!!", "Вы очень милая..., сразу видно, что всего добивались сами", - делают поклонники комплименты Навке.
Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым в 2006 году.
Сейчас фигуристка занимается воспитанием дочек, своими проектами и много путешествует.
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