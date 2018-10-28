Победительница конкурса красоты упала в обморок от счастья, узнав о своей победе
28 октября 2018, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
Участница конкурса Miss Grand International из Парагвая Клара Соса упала в обморок, услышав свое имя при объявлении победительницы конкурса. Видео, как Клара Соса и еще одна участница ожидают оглашение итогов конкурса красоты и победительница падает, опубликована на YouTube.
Как только ведущий конкурса объявил имя победительницы, соперница Клары Соса обняла ее и поздравила, а победительница упала без чувств, передает канал ABS-CBN News.
В комментариях написали, что Клара Соса еще и лучшая актриса.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес